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Больше десятка авиабомб атаковали регион за сутки – пострадал ребенок

Происшествия 08:48   12.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше десятка авиабомб атаковали регион за сутки – пострадал ребенок

Харьков и 12 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за «прилетов» пострадали трое людей, сред них – ребенок.

«В с. Нижнее Соленое Боровской громады пострадали 42-летняя женщина и 15-летний парень; в с. Новоселовка Боровской громады получил ранения 31-летний мужчина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который 10 июня пострадал в результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады», – уточнил Синегубов.

Вооружение, прилетевшее по Харьковщине за сутки, следующее:

  • 11 КАБ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 19 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 12 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за «прилетов» пострадали трое…".