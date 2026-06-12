Больше десятка авиабомб атаковали регион за сутки – пострадал ребенок
Харьков и 12 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за «прилетов» пострадали трое людей, сред них – ребенок.
«В с. Нижнее Соленое Боровской громады пострадали 42-летняя женщина и 15-летний парень; в с. Новоселовка Боровской громады получил ранения 31-летний мужчина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который 10 июня пострадал в результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады», – уточнил Синегубов.
Вооружение, прилетевшее по Харьковщине за сутки, следующее:
- 11 КАБ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 19 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 08:48;