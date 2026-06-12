Больше десятка авиабомб атаковали регион за сутки – пострадал ребенок

Харьков и 12 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за «прилетов» пострадали трое людей, сред них – ребенок.

«В с. Нижнее Соленое Боровской громады пострадали 42-летняя женщина и 15-летний парень; в с. Новоселовка Боровской громады получил ранения 31-летний мужчина. Также медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который 10 июня пострадал в результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады», – уточнил Синегубов.

Вооружение, прилетевшее по Харьковщине за сутки, следующее:

11 КАБ;

БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

19 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах области.