Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки
У ГУ Нацполіції у Харківській області повідомили про зникнення трьох дітей у Люботині.
Також у поліції розповіли прикмети зниклих.
Ольга Мамонтова, 2009 року народження.
- Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, темне волосся, зелені очі.
- Особливі прикмети: татуювання на руці у вигляді серця з написом.
- Була одягнута в чорну футболку, чорні шорти та чорні тапки.
Максим Мамонтов, 2010 року народження.
- Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке, карі очі.
- Особливі прикмети: татуювання на зап’ясті у вигляді хреста та татуювання з написом на нозі.
- Був одягнутий у чорні шорти та чорну футболку з червоними рукавами.
Артем Мамонтов, 2014 року народження.
- Прикмети: зріст близько 150 см, волосся руде, зелені очі.
- Був одягнутий у синю футболку з білим малюнком, чорні шорти та чорні шльопанці.
“Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваних, повідомте до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за телефонами: 095-794-90-56, 068-550-99-28, (05774) 1-15-53 або за адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська, 34”, – додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 09:12;