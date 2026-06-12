Live

Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки

Події 09:12   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки

У ГУ Нацполіції у Харківській області повідомили про зникнення трьох дітей у Люботині.

Також у поліції розповіли прикмети зниклих.

Ольга Мамонтова, 2009 року народження.

  • Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, темне волосся, зелені очі.
  • Особливі прикмети: татуювання на руці у вигляді серця з написом.
  • Була одягнута в чорну футболку, чорні шорти та чорні тапки.

Максим Мамонтов, 2010 року народження.

  • Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, волосся коротке, карі очі.
  • Особливі прикмети: татуювання на зап’ясті у вигляді хреста та татуювання з написом на нозі.
  • Був одягнутий у чорні шорти та чорну футболку з червоними рукавами.

Артем Мамонтов, 2014 року народження.

  • Прикмети: зріст близько 150 см, волосся руде, зелені очі.
  • Був одягнутий у синю футболку з білим малюнком, чорні шорти та чорні шльопанці.

“Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваних, повідомте до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за телефонами: 095-794-90-56, 068-550-99-28, (05774) 1-15-53 або за адресою: м. Люботин, вул. Слобожанська, 34”, – додали в поліції.

Читайте також: Пішла гуляти і не повернулася: поліція Харківщини шукала неповнолітню

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки
Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки
12.06.2026, 09:12
Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина
Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина
12.06.2026, 08:48
Сьогодні 12 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 червня 2026: яке свято та день в історії
12.06.2026, 06:00
Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
12.06.2026, 08:06
Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 12 червня: як минула ніч
12.06.2026, 08:10
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
12.06.2026, 07:10

Новини за темою:

07.06.2026
НП на Буковині: обвалився дерев’яний міст із дітьми
05.06.2026
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
04.06.2026
Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)
02.06.2026
Розбещував дітей та зберігав порно: підозрюють мешканця Харківщини
31.05.2026
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Троє підлітків зникли в Люботині: копи почали пошуки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 09:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції у Харківській області повідомили про зникнення трьох дітей у Люботині.".