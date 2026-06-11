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Пішла гуляти та не повернулася: поліція Харківщини шукала неповнолітню

Події 20:21   11.06.2026
Оксана Горун
Пішла гуляти та не повернулася: поліція Харківщини шукала неповнолітню

На Харківщині мати заявила в поліцію про зникнення 14-річної доньки. Надзвичайна подія сталася в селі Логачівка, на околиці Харкова.

До поліціянтів мешканка Логачівки звернулася 10 червня.

“Надійшло повідомлення від мешканки села Логачівки про зникнення її 14-річної доньки. За словами заявниці, напередодні дівчина пішла гуляти та не повернулась”, – зазначили   у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція перевірила можливі адреси, де могла бути дівчина. Виявилося, що вона затрималася в гостях у подруг. Жодних неприємностей з нею не відбувалося. Підлітка повернули додому та провели бесіду – і з нею, і з матір’ю.

Батьків поліціянти закликають бути уважними до того, де перебувають їхні діти, а також – вчасно звертатися по допомогу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 20:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині мати заявила в поліцію про зникнення 14-річної доньки. Надзвичайна подія сталася в селі Логачівка, на околиці Харкова".