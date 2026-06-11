Пішла гуляти та не повернулася: поліція Харківщини шукала неповнолітню
На Харківщині мати заявила в поліцію про зникнення 14-річної доньки. Надзвичайна подія сталася в селі Логачівка, на околиці Харкова.
До поліціянтів мешканка Логачівки звернулася 10 червня.
“Надійшло повідомлення від мешканки села Логачівки про зникнення її 14-річної доньки. За словами заявниці, напередодні дівчина пішла гуляти та не повернулась”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліція перевірила можливі адреси, де могла бути дівчина. Виявилося, що вона затрималася в гостях у подруг. Жодних неприємностей з нею не відбувалося. Підлітка повернули додому та провели бесіду – і з нею, і з матір’ю.
Батьків поліціянти закликають бути уважними до того, де перебувають їхні діти, а також – вчасно звертатися по допомогу.
Читайте також: У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: знайшли, зникла, несовершеннолетняя, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пішла гуляти та не повернулася: поліція Харківщини шукала неповнолітню», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 20:21;