Ушла гулять и не вернулась: полиция Харьковщины искала несовершеннолетнюю

В Харьковской области мать заявила в полицию об исчезновении 14-летней дочери. ЧП случилось в селе Логачевка, на окраине Харькова.

К полицейским жительница Логачевски обратилась 10 июня.

«Поступило сообщение от жительницы села Логачевки об исчезновении ее 14-летней дочери. По словам заявительницы, накануне девушка пошла гулять и не вернулась», — отметили отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция проверила возможные адреса, где могла находиться девушка. Оказалось, что она загостилась у подруг. Никаких неприятностей с ней не происходило. Подростка вернули домой и провели беседу — и с ней, и с матерью.

Родителей полицейские призывают быть внимательными к тому, где находятся их дети, а также — вовремя обращаться за помощью.