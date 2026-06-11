Ушла гулять и не вернулась: полиция Харьковщины искала несовершеннолетнюю
В Харьковской области мать заявила в полицию об исчезновении 14-летней дочери. ЧП случилось в селе Логачевка, на окраине Харькова.
К полицейским жительница Логачевски обратилась 10 июня.
«Поступило сообщение от жительницы села Логачевки об исчезновении ее 14-летней дочери. По словам заявительницы, накануне девушка пошла гулять и не вернулась», — отметили отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полиция проверила возможные адреса, где могла находиться девушка. Оказалось, что она загостилась у подруг. Никаких неприятностей с ней не происходило. Подростка вернули домой и провели беседу — и с ней, и с матерью.
Родителей полицейские призывают быть внимательными к тому, где находятся их дети, а также — вовремя обращаться за помощью.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 20:21;