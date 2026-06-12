Трое подростков пропали в Люботине: копы начали поиски

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о пропаже троих детей в Люботине.

Также в полиции рассказали приметы пропавших.

Ольга Мамонтова, 2009 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза.

Особые приметы: татуировка на руке в виде сердца с надписью.

Была одета в черную футболку, черные шорты и черные тапочки.

Максим Мамонтов, 2010 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, карие глаза.

Особые приметы: татуировка на запястье в виде креста и татуировка с надписью на ноге.

Был одет в черные шорты и черную футболку с красными рукавами.

Артем Мамонтов, 2014 года рождения.

Приметы: рост около 150 см, волосы рыжие, зеленые глаза.

Был одет в синюю футболку с белым рисунком, черные шорты и черные шлепанцы.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщите в отделение полиции №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области по телефонам: 095-794-90-56, 068-550-99-28, (05774) 1-15-53 или по ул. Слобожанская, 34», – добавили в полиции.