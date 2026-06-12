Трое подростков пропали в Люботине: копы начали поиски
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили о пропаже троих детей в Люботине.
Также в полиции рассказали приметы пропавших.
Ольга Мамонтова, 2009 года рождения.
- Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза.
- Особые приметы: татуировка на руке в виде сердца с надписью.
- Была одета в черную футболку, черные шорты и черные тапочки.
Максим Мамонтов, 2010 года рождения.
- Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, карие глаза.
- Особые приметы: татуировка на запястье в виде креста и татуировка с надписью на ноге.
- Был одет в черные шорты и черную футболку с красными рукавами.
Артем Мамонтов, 2014 года рождения.
- Приметы: рост около 150 см, волосы рыжие, зеленые глаза.
- Был одет в синюю футболку с белым рисунком, черные шорты и черные шлепанцы.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщите в отделение полиции №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области по телефонам: 095-794-90-56, 068-550-99-28, (05774) 1-15-53 или по ул. Слобожанская, 34», – добавили в полиции.
Читайте также: Ушла гулять и не вернулась: полиция Харьковщины искала несовершеннолетнюю
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: діти, дети, пропал ребенок, пропал человек, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трое подростков пропали в Люботине: копы начали поиски», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 09:12;