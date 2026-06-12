Терехов: ніч без обстрілів – це, скоріше, виняток. Мер про важкий тиждень
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: цей тиждень видався дуже важким для Харкова. Щодня місто переживало масовані обстріли. Вночі 12 червня не зафіксували жодного “прильоту”, проте – це, скоріше виняток, наголосив міський голова.
Траплялися випадки, коли за одну атаку по місту били по два десятки БпЛА, нагадав Терехов.
“І як наслідок – у нас розбиті житлові будинки, приватні житлові будинки, постраждали офісні об’єкти, постраждав храм, окрім цього згоріло дуже багато автомобілів. І найголовніше, що, на жаль, є люди, які були поранені, і зараз деякі з них ще перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості”, – поінформував Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Відновити зруйноване намагаються у найкоротші терміни, особливо – житлові будинки, сказав міський голова.
“Є будинки, які можна відновити більш менш короткі терміни. Але є будинки, які підлягають більш потужному відновленню, і більші терміни нам необхідні. Бо, наприклад, влучання, яке було по багатоповерховому будинку між 3-4 поверхом, то там – конструктивні зміни, конструктивні руйнування. І, дійсно, терміни відновлення цього будинку збільшуються. І ми працюємо, і експерти працюють над проєктною документацією, бо такі важкі руйнації і серйозні пошкодження отримав цей будинок. Жінка і її родина, яка перебувала в цій квартирі, вони були відселені, бо там неможливо сьогодні жити”, – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 09:58;