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Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині

Погода 07:10   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджають, що вдень 12 червня на Харківщині будуть небезпечні метеорологічні явища.

Так по місту буде гроза, град і шквал 15 – 20 м/с; в області також – грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.

Через грозу у регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня. У Харкові вдень буде 28 – 30°, в області – 26 – 31°. 12 червня стане останнім спекотним днем ​​перед початком зниження температури. Метеорологи прогнозують на вихідних та на початку наступного тижня незначні дощі, а також поступове падіння денних температур до 20 – 25°.

Нагадаємо,  погоду в першій декаді червня у Харківській області синоптики визначили як контрастну.  На початку місяця рослини страждали від низьких нічних температур, а потім – надзвичайно високих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджають, що вдень 12 червня на Харківщині будуть небезпечні метеорологічні явища.".