Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджають, що вдень 12 червня на Харківщині будуть небезпечні метеорологічні явища.
Так по місту буде гроза, град і шквал 15 – 20 м/с; в області також – грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.
Через грозу у регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня. У Харкові вдень буде 28 – 30°, в області – 26 – 31°. 12 червня стане останнім спекотним днем перед початком зниження температури. Метеорологи прогнозують на вихідних та на початку наступного тижня незначні дощі, а також поступове падіння денних температур до 20 – 25°.
Нагадаємо, погоду в першій декаді червня у Харківській області синоптики визначили як контрастну. На початку місяця рослини страждали від низьких нічних температур, а потім – надзвичайно високих.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 07:10;