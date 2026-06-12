Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попереджають, що вдень 12 червня на Харківщині будуть небезпечні метеорологічні явища.

Так по місту буде гроза, град і шквал 15 – 20 м/с; в області також – грози, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.

Через грозу у регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня. У Харкові вдень буде 28 – 30°, в області – 26 – 31°. 12 червня стане останнім спекотним днем ​​перед початком зниження температури. Метеорологи прогнозують на вихідних та на початку наступного тижня незначні дощі, а також поступове падіння денних температур до 20 – 25°.

Нагадаємо, погоду в першій декаді червня у Харківській області синоптики визначили як контрастну. На початку місяця рослини страждали від низьких нічних температур, а потім – надзвичайно високих.