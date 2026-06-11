Схід України дивує? Як змінились знання учнів з математики й української
Як впливає війна на якість освіти в східних регіонах України? Моніторинг знань учнів шостих та восьмих класів з Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей не вказує на «обвал результатів навчання». Щобільше, деякі показники навіть не спостерігають в інших містах України.
Результати загальнодержавного моніторингового дослідження презентували на Харківщині цього тижня, повідомили МГ «Об’єктив» у пресслужбі Державної служби якості освіти.
Зазначається, що діти писали тестування з української мови та математики.
«Для того, щоб результати були репрезентативними та відображали реальну ситуацію в країні, фахівцями Інституту освітньої аналітики підготовлено вибірку, до якої увійшли 226 закладів. Залучено понад 9,5 тисяч учнів 6-х та 8-х класів із різних регіонів України», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Східному макрорегіоні взяли участь 48 закладів освіти (860 учнів).
Як розповіла начальниця Східного міжрегіонального управління Світлана Вольянська, саме у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях торік суттєво зросла кількість шестикласників, які продемонстрували високий рівень знань з математики. Подібна динаміка не спостерігається в інших регіонах.
Також побільшало шестикласників, які мають достатній рівень знань з української мови, тоді як частка учнів із середніми результатами зменшилася.
“Це важливий позитивний результат, особливо з огляду на те, що школи Східного макрорегіону працюють в одних із найскладніших умовах воєнного часу. Спостерігається доволі неоднорідна динаміка результатів з математики учнів 8-х класів. У 2025 році зросла частка учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень до майже 45%, однак одночасно суттєво зменшилася частка високого рівня з 24,5% до 6,4%. При цьому зберігається відносно висока частка з початковим рівнем результатів”, – повідомила Вольянська.
Показовою виявилася динаміка успішності восьмикласників з української мови. У 2024 році порівняно з 2023-м кількість восьмикласників із високим рівнем знань з української мови помітно зменшилася – з майже 9% до 3%. Водночас побільшало учнів із середніми результатами. Проте вже у 2025-му ситуація покращилася: частка дітей із високим рівнем досягнень зросла до 8,5%, із достатнім — майже до 50%, а кількість школярів із середнім рівнем знань скоротилася. У результаті показники майже повернулися до рівня 2023 року.
“Попри четвертий рік повномасштабної війни не спостерігається незворотного обвалу результатів навчання. І це наслідок щоденної роботи вчителів, керівників шкіл, батьків, громад і самих дітей», – підкреслила Вольянська.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 14:27;