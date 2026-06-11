Восток Украины удивил? Как изменились знания детей по математике и украинскому

Как влияет война на качество образования в восточных регионах Украины? Мониторинг знаний учеников шестых и восьмых классов из Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей не указывает на «обвал результатов обучения». Более того, некоторые показатели даже не наблюдают в других городах Украины.

Результаты общегосударственного мониторингового исследования презентовали на Харьковщине на этой неделе, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Государственной службы качества образования.

Дети писали тестирование по украинскому языку и математике.

«Для того чтобы результаты были репрезентативными и отражали реальную ситуацию в стране, специалистами Института образовательной аналитики подготовлена ​​выборка, в которую вошли 226 заведений. Привлечено более 9,5 тысячи учеников 6-х и 8-х классов из разных регионов Украины», — говорится в сообщении.

В частности, в Восточном макрорегионе приняли участие 48 учебных заведений (860 учеников).

Как рассказала начальница Восточного межрегионального управления Светлана Вольянская, именно в Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в прошлом году существенно выросло количество шестиклассников, продемонстрировавших высокий уровень знаний по математике. Подобная динамика не наблюдается в других регионах.

Также увеличилось количество шестиклассников, имеющих достаточный уровень знаний по украинскому языку, тогда как число учеников со средними результатами уменьшилась.

«Это важный положительный результат, особенно учитывая, что школы Восточного макрорегиона работают в одних из самых сложных условиях военного времени. Наблюдается довольно неоднородная динамика результатов по математике учеников 8-х классов. В 2025 году выросла доля учеников с достаточным уровнем с 24,5% до 6,4%. При этом сохраняется относительно высокая доля с начальным уровнем результатов”, – сообщила Вольянская.

Показательной оказалась динамика успешности восьмиклассников по украинскому языку. В 2024 году по сравнению с 2023-м количество восьмиклассников с высоким уровнем знаний по украинскому языку заметно уменьшилось — с почти 9% до 3%. В то же время увеличилось количество учеников со средними результатами. Однако уже в 2025 году ситуация улучшилась: число детей с высоким уровнем достижений выросло до 8,5%, с достаточным — почти до 50%, а количество школьников со средним уровнем знаний сократилось. В результате показатели почти вернулись к уровню 2023 года.

«Несмотря на четвертый год полномасштабной войны, не наблюдается необратимого обвала результатов обучения. И это следствие ежедневной работы учителей, руководителей школ, родителей, общин и самих детей», — подчеркнула Вольянская.