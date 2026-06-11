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Небезпечні листи від Укренерго могли отримати харківці

Суспільство 21:06   11.06.2026
Оксана Горун
Небезпечні листи від Укренерго могли отримати харківці

НЕК “Укренерго” попередило споживачів про розсилку, що йде від імені компанії переважно користувачам поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua.

“Теми цих повідомлень різні, але загалом – такі, що можуть спонукати отримувачів необачно завантажити вкладення чи перейти за посиланням: “Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня”, “Квитанція на оплату електроенергії” тощо”, – зазначила пресслужба компанії.

Насправді листи – фейкові. Перехід за посиланням, за яким користувачам пропонують завантажити нібито “документ з офіційного сайту”, запускає завантаження шкідливого програмного забезпечення. Така програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію. А також – надати стороннім доступ до вашого гаджета.

“Розсилка листів із шахрайським вмістом може здійснюватись із росії”, – вважають в Укренерго, посилаючись на висновки своєї служби кібербезпеки.

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Енергетики зазначили, що ніколи не розсилають листами графіки відключення чи квитанції про оплату. Якщо ви знайшли у своїй поштовій скриньці подібне повідомлення з пошти office@ua.energy, не переходьте за посиланнями, а видаліть його з поштової скриньки.

“У разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом”, – наголосили в компанії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 21:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” попередило споживачів про розсилку, що йде від імені компанії переважно користувачам поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua".