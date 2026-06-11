Небезпечні листи від Укренерго могли отримати харківці
НЕК “Укренерго” попередило споживачів про розсилку, що йде від імені компанії переважно користувачам поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua.
“Теми цих повідомлень різні, але загалом – такі, що можуть спонукати отримувачів необачно завантажити вкладення чи перейти за посиланням: “Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня”, “Квитанція на оплату електроенергії” тощо”, – зазначила пресслужба компанії.
Насправді листи – фейкові. Перехід за посиланням, за яким користувачам пропонують завантажити нібито “документ з офіційного сайту”, запускає завантаження шкідливого програмного забезпечення. Така програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію. А також – надати стороннім доступ до вашого гаджета.
“Розсилка листів із шахрайським вмістом може здійснюватись із росії”, – вважають в Укренерго, посилаючись на висновки своєї служби кібербезпеки.
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Енергетики зазначили, що ніколи не розсилають листами графіки відключення чи квитанції про оплату. Якщо ви знайшли у своїй поштовій скриньці подібне повідомлення з пошти office@ua.energy, не переходьте за посиланнями, а видаліть його з поштової скриньки.
“У разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом”, – наголосили в компанії.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: небезпека, НЭК "Укрэнерго", письма, почта, фейк;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 21:06;