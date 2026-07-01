У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк

Дописи у телеграм-каналах про нібито фінансову допомогу у розмірі 9600 гривень від Червоного Хреста, в яких користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання коштів, є фейком, наголосили у Центрі протидії дезінформації.

“Це шахрайство. В Українському Червоному Хресті наголосили: організація не оголошувала програм допомоги на таких умовах і не проводить жодних реєстрацій через сторонні сайти чи телеграм-канали. Вся актуальна та перевірена інформація про чинні програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті Товариства та на верифікованих сторінках у соціальних мережах”, – наголошують у ЦПД.

Фахівці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, не заповнювати анкет на невідомих ресурсах і в жодному разі не передавати свої персональні чи банківські дані стороннім особам.

Раніше про ще одну онлайн-небезпеку попереджало українців НЕК “Укренерго”. Йдеться про розсилку, яку здійснюють від імені компанії переважно користувачам поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Перехід за посиланням, за яким користувачам пропонують завантажити нібито “документ з офіційного сайту”, запускає завантаження шкідливого програмного забезпечення.