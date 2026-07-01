Live

У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк

Суспільство 11:26   01.07.2026
Елена Нагорная
У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк

Дописи у телеграм-каналах про нібито фінансову допомогу у розмірі 9600 гривень від Червоного Хреста, в яких користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання коштів, є фейком, наголосили у Центрі протидії дезінформації.

“Це шахрайство. В Українському Червоному Хресті наголосили: організація не оголошувала програм допомоги на таких умовах і не проводить жодних реєстрацій через сторонні сайти чи телеграм-канали. Вся актуальна та перевірена інформація про чинні програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті Товариства та на верифікованих сторінках у соціальних мережах”, – наголошують у ЦПД.

Фахівці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, не заповнювати анкет на невідомих ресурсах і в жодному разі не передавати свої персональні чи банківські дані стороннім особам.

Читайте також: “Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог” – ЦПД заявляє про фейк

Раніше про ще одну онлайн-небезпеку попереджало українців НЕК “Укренерго”. Йдеться про розсилку, яку здійснюють від імені компанії переважно користувачам поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Перехід за посиланням, за яким користувачам пропонують завантажити нібито “документ з офіційного сайту”, запускає завантаження шкідливого програмного забезпечення.

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго
Ситуація зі світлом: де найскладніше, про що просять споживачів – Міненерго
01.07.2026, 12:54
Сьогодні 1 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 липня 2026: яке свято та день в історії
01.07.2026, 06:00
Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго
Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго
01.07.2026, 10:28
Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет
Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет
01.07.2026, 09:41
Нове зґвалтування скоїв на Харківщині рецидивіст після 5 днів на волі
Нове зґвалтування скоїв на Харківщині рецидивіст після 5 днів на волі
01.07.2026, 11:07
Українські БпЛА вдарили по ангарах із винищувачами РФ у Криму
Українські БпЛА вдарили по ангарах із винищувачами РФ у Криму
01.07.2026, 10:46

Новини за темою:

20.06.2026
Нові математичні терміни в Україні: що ще вигадала пропаганда РФ
11.06.2026
Небезпечні листи від Укренерго могли отримати харківці
10.06.2026
“Евакуація з Чугуєва, Есхара, Кочетка”: Мінаєва попереджає про фейк РФ
26.05.2026
«Відключатимуть мобільний зв’язок під час тривог» – ЦПД заявляє про фейк
20.04.2026
Середня пенсія в Україні зросла на 14%: скільки отримують жителі Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У телеграмі обіцяють виплату від Червоного Хреста: у ЦПД заявили про фейк», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 11:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дописи у телеграм-каналах про нібито фінансову допомогу у розмірі 9600 гривень від Червоного Хреста є фейком".