В Telegram обещают выплату от Красного Креста: в ЦПД заявили о фейке

Сообщения в Telegram-каналах о якобы финансовой помощи в размере 9600 гривен от Красного Креста, в которых пользователей призывают перейти по ссылке и зарегистрироваться для получения средств, являются фейком, предупредили в Центре противодействия дезинформации.

«Это мошенничество. В Украинском Красном Кресте отметили: организация не объявляла программ помощи на таких условиях и не проводит никаких регистраций через сторонние сайты или Telegram-каналы. Вся актуальная и проверенная информация о действующих программах помощи публикуется исключительно на официальном сайте Общества и на верифицированных страницах в социальных сетях», — подчеркивают в ЦПД.

Специалисты призывают не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять анкет на неизвестных ресурсах и ни в коем случае не передавать свои персональные или банковские данные посторонним лицам.

Ранее про еще одну онлайн-опасность предупреждало жителей Украины НЭК «Укрэнерго». Речь о рассылке, которая идет от имени компании преимущественно пользователям почтовых ящиков с доменов @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Переход по ссылке, по которой пользователям предлагают загрузить якобы «документ с официального сайта», запускает загрузку вредоносного программного обеспечения.