Фейковые письма от Минэнерго рассылают украинцам – чем они опасны

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что фиксируют массовую рассылку подозрительных писем на электронные почты украинцев. Их маскируют под якобы официальные обращения от Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора. Однако эти письма – фейковые и могут быть опасны.

«Злоумышленники запугивают потребителей тем, что по их адресам якобы обнаружено «критическое расхождение между распределенной и учтенной мощностью». При этом в сообщениях отмечают, что этот инцидент уже квалифицирован как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета или использование несертифицированного оборудования», – пишут в облэнерго.

Однако в Минэнерго подчеркивают: все эти сообщения – подделка. Мошенники пытаются запугать граждан и посеять панику. К тому же, в подобных письмах могут быть опасные гиперссылки для кражи персональных данных.

«У Минэнерго нет полномочий осуществлять такие проверки и никогда не рассылает подобные письма, а Госэнергонадзор не проводил ни одного дистанционного анализа баланса потребления. Если вы получили подобное письмо, ни в коем случае не переходите по ссылкам и немедленно обратитесь к оператору системы распределения (облэнерго), на горячую линию Минэнерго или Госэнергонадзора», – добавили в сообщении.