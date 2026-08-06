Новости Харькова — главное 6 августа: трое погибших в Балаклее, двое в Лозовой

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:59

Двое погибших, есть тяжелые: РФ ударила по ж/д станции в Лозовой

Утром 6 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали железнодорожную станцию в Лозовой. В результате удара погибли двое мужчин.

«Восемь человек пострадали: пять мужчин и три женщины. Среди них тяжелые. Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы», – добавил Синегубов.

08:58

Количество штурмов на двух направлениях сравнялось – данные Генштаба

На севере от Харькова ВСУ отбили 12 атак россияне около Старицы, Волчанска, Хатнего, Тернового и Земляного Яра.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорваться 11 раз в районе Купянска, Кондрашовки, Новоосиново и Шейковки.

07:33

Дома в Балаклее обстреляли россияне – трое людей погибли

Частные дома атаковал враг сегодня, 6 августа, сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. По его информации, все удары пришлись по одному из микрорайонов Балаклеи. Первый «прилет» зафиксировали на территории частного дома. Там погибла женщина, начался пожар, спасатели проводят разбор завалов.

«Второй вражеский удар произошел вблизи другого частного дома. Эта атака унесла жизни еще двух человек – мужчины и женщины. На местах вражеских ударов работают все соответствующие службы», – добавил Карабанов.