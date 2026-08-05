«Бандероли» по Харькову и баллистика по Киеву – итоги 5 августа

Четыре «Бандероли» прилетели по двум районам Харькова. ПВО не сбила ни одну из ракет, летевших на столицу. Есть жертвы и десятки пострадавших. На Харьковщине увольняют начальников военных администраций. «Объектив» напоминает главные новости 5 августа.

«Прилеты» были около десяти утра по Холодногорскому и Новобаварскому районам. В Новобаварском повреждено гражданское предприятие. По данным Нацполиции, ранены пятеро мужчин, еще один получил острую стрессовую реакцию. В Холодногорском районе удар пришелся по частному сектору. Повреждены по меньшей мере десять домов. Там пострадали пять человек: один ранен, еще у четверых — стресс.

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Утренний удар по Харькову стал продолжением ночной массированной воздушной атаки. От нее больше всего пострадал столичный регион. На Киевщине и в Киеве погибли 17 человек, еще более 40 пострадали, информирует ГСЧС. Враг атаковал баллистикой. Ни одну из почти 30 ракет ПВО не сбила из-за отсутствия перехватчиков. К трагедиям с множеством погибших привели удары по железнодорожной платформе на Киевщине и сортировочному центру «Новой почты» в столице. Среди уничтоженного — логистический и производственный центры компании «Эпицентр».

Президент утвердил увольнение уже второго начальника местной военной администрации за неделю. В отставку ушел руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин. На прошлой неделе уволили начальника Богодуховской РВА Анатолия Рысцова. Причины увольнения официально не сообщали. По данным источников МГ «Объектив», к работе Рысцова были претензии. Беседину наоборот прогнозируют повышение, а именно — должность в Харьковской ОВА.

Мониторинг мэрии показал, что с конца июня вдвое снизилась цена на помидоры. Огурцы и картофель стали стоить меньше на 40%, кабачки — на 16%, а капуста — на 7%. При этом по сравнению с августом прошлого года овощи в среднем дороже на 8–16%.

Чтобы избежать отключений, Минэнерго просит граждан экономно потреблять электроэнергию. Наибольшую нагрузку на энергосистему фиксируют в период с 16:00 до 23:00. В это время просят минимизировать использование мощных электроприборов. По прогнозам, Харьковщине нужно выдержать еще два самых жарких дня — на выходных температура начнет снижаться.

В центре города запретили парковку. Ограничения будут действовать до 10 августа на площади Конституции — от переулка Мечникова до переулка Ярмарочного. В горсовете их объяснили проведением работ по благоустройству ко Дню государственного флага и 35-й годовщине независимости Украины.

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