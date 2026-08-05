Live

Обследование жилья дронами на Харьковщине: как договариваются с военными

Общество 21:26   05.08.2026
Елена Нагорная
Обследование жилья дронами на Харьковщине: как договариваются с военными

Несмотря на устаревшие спутниковые снимки и бюрократические несогласованности по поводу привлечения военных, на Харьковщине сейчас нет проблем с дистанционным обследованием разрушенного жилья на опасных территориях, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, физический доступ комиссий ко многим объектам отсутствует.

«Оно идет либо по снимкам Национального космического агентства шестимесячной давности. И они не могут день в день показать все эти разрушения. А это всё время. Либо постановлением бывшего Министерства развития громад и территорий была предложена процедура с привлечением военных. И это всё очень сложно. Потому что мы обращаемся к военным, а военные говорят: а мы не знаем об этом постановлении, мы не должны это всё делать, у нас другая функция. У нас есть несколько ответов от Генштаба, что это не их роль, в принципе, и, возможно, где-то частично они правы. Однако министерство определило такую процедуру, другой нет», — отметил Синегубов.

По словам чиновника, органам местного самоуправления удается договариваться с военными на местах, предоставляя дроны или другие средства.

«Потому что они тоже теряются при таком обследовании, для того чтобы наладить эту работу. На данный момент мы констатируем, что вопросов с обследованием именно физическим, даже дистанционным, их нет», — добавил начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», часть жителей разрушенных населенных пунктов Харьковской области долгое время не могла получить сертификаты «єВідновлення», чтобы купить себе жилье. Причина — в сложности проведения обследования. С одной стороны, снимки руин Купянска и Волчанска не оставляют сомнений в масштабе разрушений, с другой — бюрократическая процедура требует официальных данных о результатах обследования жилья.

Читайте также: На Харьковщине люди негодуют: жить в домах нельзя, а сертификаты не дают

Автор: Елена Нагорная

Популярно

«Воин машет флагом в Белом Колодезе, потом флаг машет воином» — ВСУ о фейке РФ
«Воин машет флагом в Белом Колодезе, потом флаг машет воином» — ВСУ о фейке РФ
05.08.2026, 18:08
«Бандероли» атаковали Харьков утром: есть пострадавшие, фото последствий
«Бандероли» атаковали Харьков утром: есть пострадавшие, фото последствий
05.08.2026, 18:54
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
На Киевщине люди погибли прямо на железнодорожной платформе
На Киевщине люди погибли прямо на железнодорожной платформе
05.08.2026, 08:20
Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове
Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове
05.08.2026, 19:31
Новости Харькова — главное 5 августа: удары по столице и городу
Новости Харькова — главное 5 августа: удары по столице и городу
05.08.2026, 21:31

Новости по теме:

05.08.2026
Два трамвая на Салтовке изменят маршруты 6 и 7 августа
05.08.2026
Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа
05.08.2026
На Харьковщине люди негодуют: жить в домах нельзя, а сертификаты не дают
05.08.2026
Начальника еще одного райотдела полиции сменили в Харькове
05.08.2026
Россияне продолжают забегать в Купянск: в ВСУ объяснили, как так вышло (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обследование жилья дронами на Харьковщине: как договариваются с военными», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 21:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на устаревшие спутниковые снимки и бюрократические несогласованности по привлечению военных, на Харьковщине нет проблем с дистанционным обследованием разрушенного жилья.".