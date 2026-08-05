Обследование жилья дронами на Харьковщине: как договариваются с военными

Несмотря на устаревшие спутниковые снимки и бюрократические несогласованности по поводу привлечения военных, на Харьковщине сейчас нет проблем с дистанционным обследованием разрушенного жилья на опасных территориях, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, физический доступ комиссий ко многим объектам отсутствует.

«Оно идет либо по снимкам Национального космического агентства шестимесячной давности. И они не могут день в день показать все эти разрушения. А это всё время. Либо постановлением бывшего Министерства развития громад и территорий была предложена процедура с привлечением военных. И это всё очень сложно. Потому что мы обращаемся к военным, а военные говорят: а мы не знаем об этом постановлении, мы не должны это всё делать, у нас другая функция. У нас есть несколько ответов от Генштаба, что это не их роль, в принципе, и, возможно, где-то частично они правы. Однако министерство определило такую процедуру, другой нет», — отметил Синегубов.

По словам чиновника, органам местного самоуправления удается договариваться с военными на местах, предоставляя дроны или другие средства.

«Потому что они тоже теряются при таком обследовании, для того чтобы наладить эту работу. На данный момент мы констатируем, что вопросов с обследованием именно физическим, даже дистанционным, их нет», — добавил начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», часть жителей разрушенных населенных пунктов Харьковской области долгое время не могла получить сертификаты «єВідновлення», чтобы купить себе жилье. Причина — в сложности проведения обследования. С одной стороны, снимки руин Купянска и Волчанска не оставляют сомнений в масштабе разрушений, с другой — бюрократическая процедура требует официальных данных о результатах обследования жилья.