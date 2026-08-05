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Два трамвая на Салтовке изменят маршруты 6 и 7 августа

Транспорт 20:56   05.08.2026
Елена Нагорная
Два трамвая на Салтовке изменят маршруты 6 и 7 августа

Трамваи №16 и 16А изменят маршруты в Харькове с 10:00 до 14:00 6 и 7 августа.

В это время в связи с ремонтом контактной сети прекратят движение трамваев по ул. Непокоренных и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», сообщают в горсовете.

В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Как сообщала МГ «Объектив», в центре Харькова запретили парковку. Ограничения будут действовать до 10 августа на площади Конституции – от переулка Мечникова до переулка Ярмарочного. В горсовете объяснили их проведением работ по благоустройству ко Дню государственного флага и 35-й годовщине независимости Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 20:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №16 и 16А изменят маршруты в Харькове с 10:00 до 14:00 6 и 7 августа.".