Россияне продолжают забегать в Купянск: в ВСУ объяснили, как так вышло (видео)

В северных районах Купянска и на его окраинах фиксируют присутствие российских военных, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По его словам, долгое время в городе оставались лишь остатки оккупантов, которые прорвались еще в прошлом году и прятались по подвалам. Однако ситуация усложнилась из-за продвижения противника к северу от города.

«К сожалению, уже в этом году им удалось восстановить частичный контроль над Голубовкой. Это населенный пункт к северу от города на берегу реки Оскол. И через Голубовку они до сих пор бегают по лесополосе — определенные силы, которые пытаются закрепляться уже в северных районах города. Поэтому сейчас есть несколько десятков, может даже до сотни, если брать не только город, но и его окраины, лиц именно в северных районах, на севере города и к северу от города», — отметил Трегубов.

Спикер подчеркнул, что эта территория сейчас является «серой зоной», а не зоной полного контроля РФ, однако полностью перекрыть пути просачивания оккупантов пока не удалось.

«Именно там, где Голубовка, плюс там они пытаются давить по соседству. Поэтому, к сожалению, есть такая проблема — полностью ликвидировать это», — подытожил Трегубов.