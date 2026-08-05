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Удар «Бандеролями» по частному сектору Харькова: как устраняли последствия

Происшествия 18:38   05.08.2026
Елена Нагорная
Удар «Бандеролями» по частному сектору Харькова: как устраняли последствия Фото: Харьковский горсовет

31 дом, хозяйственные постройки и автомобили были повреждены в Холодногорском районе Харькова в результате атаки боеприпасами «Бандероль» утром 5 августа. Также жильцы сотни частных домов оставались без электричества.

Разрушениям подверглись 13 кровель. Также было выбито более сотни окон. Коммунальщики начали устранять последствия обстрела после обследования локации сотрудниками Нацполиции и ГСЧС, проинформировали в горсовете.

Фото: Харьковский горсовет

Специалисты приводят в порядок территорию, закрывают контуры домов, восстанавливают инженерные сети. Пострадавших жильцов консультируют относительно получения компенсации по программе «єВідновлення».

Фото: Харьковский горсовет

В результате «прилетов» была повреждена воздушная линия электропередачи, что привело к обесточиванию сотни домов, рассказали в АО «Харьковоблэнерго». Специалисты взялись за восстановление, как только позволила ситуация с безопасностью.

Фото: Харьковский горсовет

«Энергетики привели в порядок перебитый осколками электропровод, проверили работоспособность сети, после чего было принято решение о готовности к запитыванию обесточенных домовладений», — рассказал начальник Холодногорского РЭС Александр Устиченко.

Как сообщала МГ «Объектив», 11 человек пострадали в Харькове утром 5 августа в результате удара четырьмя «Бандеролями». «Прилеты» были около 10:00 по Холодногорскому и Новобаварскому районам. В Новобаварском повреждено гражданское предприятие. По данным Нацполиции, ранены пятеро мужчин, еще один получил острую стрессовую реакцию. В Холодногорском районе удар пришелся по частному сектору. Там пострадали пять человек: один ранен, еще у четверых — стресс.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 дом, хозяйственные постройки и автомобили были повреждены в Холодногорском районе Харькова в результате атаки боеприпасами «Бандероль» утром 5 августа.…".