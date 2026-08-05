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Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа

Погода 20:32   05.08.2026
Елена Нагорная
Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа

В четверг, 6 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 19-21 градус, днем — 33-35, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 18–23 градуса, днем — 32–37.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, четверг станет последним днем тотальной сильной жары. В западных областях она начнет спадать 7 августа, на востоке — 8 августа.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 20:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 6 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.".