Пик сильной жары: прогноз погоды по Харькову и области на 6 августа

В четверг, 6 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 19-21 градус, днем — 33-35, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 18–23 градуса, днем — 32–37.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, четверг станет последним днем тотальной сильной жары. В западных областях она начнет спадать 7 августа, на востоке — 8 августа.