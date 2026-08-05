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Обстеження житла дронами на Харківщині: як домовляються із військовими

Оригінально 21:26   05.08.2026
Олена Нагорна
Обстеження житла дронами на Харківщині: як домовляються із військовими

Попри застарілі супутникові знімки та бюрократичні неузгодженості щодо залучення військових, на Харківщині наразі немає проблем із дистанційним обстеженням зруйнованого житла на небезпечних територіях, розповів журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, фізичний доступ комісій до багатьох об’єктів відсутній.

«Воно йде або по знімках Національного космічного агентства шестимісячної давнини. І вони не можуть день в день показати ці всі руйнування. А це все час. Або постановою колишнього Міністерства розвитку громад та територій було запропоновано процедуру із залученням військових. І це все дуже складно. Тому що ми звертаємося до військових, а військові кажуть: а ми не знаємо про цю постанову, ми не маємо це все робити, у нас є інша функція. У нас є кілька відповідей від Генштабу, що це не їхня роль, у принципі, і, можливо, десь частково вони праві. Однак міністерство визначило таку процедуру, іншої немає», — зазначив Синєгубов.

За словами посадовця, органам місцевого самоврядування вдається домовлятися з військовими на місцях, надаючи дрони чи інші засоби.

«Тому що вони теж втрачаються при такому обстеженні, для того, щоб налагодити цю роботу. Наразі ми констатуємо, що питань з обстеженням саме фізичним, навіть дистанційним, їх немає», — додав начальник ХОВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, частина мешканців зруйнованих населених пунктів Харківської області довгий час не могла отримати сертифікати “єВідновлення”, щоб купити собі житло. Причина – у складності проведення обстеження. З одного боку, знімки руїн Куп’янська та Вовчанська не залишають сумнівів у масштабі руйнувань, з іншого — бюрократична процедура потребує офіційних даних щодо результатів обстеження житла.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 21:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри застарілі супутникові знімки та бюрократичні неузгодженості щодо залучення військових, на Харківщині немає проблем із дистанційним обстеженням зруйнованого житла.".