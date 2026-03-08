Куп’янська немає: чому люди досі без компенсацій за зруйноване житло

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, чому так довго триває процес визнання зруйнованим житла в Куп’янську.

Куп’янськ на фото та відео з дронів, які публікують українські військовослужбовці, виглядає як місто-примара, що складається з суцільних руїн. Проте багато його мешканців досі не отримали житлових сертифікатів і змушені тулитися в гуртожитках у Харкові. Що заважає вирішити проблему тисяч людей, пояснили у ХОВА.

“Ми не можемо вимагати від комісій, які несуть за це юридичну відповідальність, підписатись під тим, що може, можливо, не відповідати дійсності. Наприклад, будинок пошкоджений. Людина каже, що він зруйнований повністю, а формально він може бути відновлений. Ми з одного боку розуміємо, що людина найближчим часом не повернеться туди – до міста Куп’янська, або до інших прифронтових чи фронтових територій. Звичайно, краще для людини визнати його зруйнованим повністю, щоб людина вже отримала сертифікат. Однак усе одно в нас є юридичні вимоги, є правоохоронці. Є порушені кримінальні провадження щодо тих висновків, де, можливо, десь не відповідає рівень зруйнованості тому, що було зазначено в цьому акті. Тому тут, звичайно, ми маємо діяти в межах закону. З одного боку. З іншого маємо однозначно пришвидшувати цей процес”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що зараз уже покращилася співпраця з Державним космічним агентством, яке надає супутникові знімки зруйнованих будинків. А ось ідея залучати військових до обстеження, зважаючи на все, не прижилася.

“З приводу залучення військових чи ні, я про це не став би говорити. Я скажу так, ми залучаємо сторонні організації, людей, які можуть робити це дистанційне дронове обстеження, візуальне обстеження безпосередньо будинків, які ми маємо додавати до рішення цих комісій. У першу чергу, це звичайно Національне космічне агентство, яке надає нам оці фотозвіти. Вони значно покращили якість. Спочатку не відповідав час. Наприклад, вони давали з запізненням фотографії на шість місяців. Нас це не влаштовувало. Нам потрібні вони свіжі, тому що там ведуться постійні активні бойові дії”, – пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що швидкість, з якою оформлюють документи для отримання компенсацій, також залежить від роботи органів влади на місцях.

“Наприклад, Вовчанськ зрушився з місця. Тобто пішла вже більш активна робота. Трохи гірше Куп’янський напрямок. Золочівський майже задовольнив свою вже потребу. Вони відпрацювали майже всі вже свої заявки. Усе робимо в ручному режимі, як і тоді, коли починалася лише ця програма. Тому зрушення є, однак усе одно просимо Міністерство територій провести технічні зміни до чинних постанов щодо методики обстеження, висновків і все інше. Це не має стосуватися людей, це не для них, скажімо так, це для нас, щоб владнати певні моменти бюрократичні. І це, звичайно, пришвидшить нашу роботу. Тому працюємо. Чи задоволений я темпами саме дистанційного обстеження? Ні, тому що люди вже чекають більше двох років, коли будуть висновки щодо того, чи пошкоджене, чи зруйноване їхнє майно, щоб вони мали змогу або отримати гроші на відновлення, або сертифікати на придбання нового житла. Але я думаю, що найближчими місяцями ми цю динаміку значно змінимо”, – запевнив начальник ХОВА.