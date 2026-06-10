Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідство поранив ножем свою знайому.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про інцидент отримали 8 червня. Копи з’ясували, що конфлікт між чоловіком та жінкою виник під час спільного вживання алкоголю.
“В результаті сутички 42-річний правопорушник завдав знайомій ножове поранення. 52-річну потерпілу медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані”, – зазначили у поліції.
Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, сім років у в’язниці проведе 37-річний харків’янин. Слідство довело, що він до смерті побив співмешканку. За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався у березні торік в будинку на вулиці Севастопольській.
Читайте також: Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ніж, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 14:14;