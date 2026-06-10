Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідство поранив ножем свою знайому.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про інцидент отримали 8 червня. Копи з’ясували, що конфлікт між чоловіком та жінкою виник під час спільного вживання алкоголю.

“В результаті сутички 42-річний правопорушник завдав знайомій ножове поранення. 52-річну потерпілу медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані”, – зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, сім років у в’язниці проведе 37-річний харків’янин. Слідство довело, що він до смерті побив співмешканку. За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався у березні торік в будинку на вулиці Севастопольській.