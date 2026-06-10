Live

Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ

Суспільство 14:14   10.06.2026
Вікторія Яковенко
Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідство поранив ножем свою знайому.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інформацію про інцидент отримали 8 червня. Копи з’ясували, що конфлікт між чоловіком та жінкою виник під час спільного вживання алкоголю.

“В результаті сутички 42-річний правопорушник завдав знайомій ножове поранення. 52-річну потерпілу медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані”, – зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, сім років у в’язниці проведе 37-річний харків’янин. Слідство довело, що він до смерті побив співмешканку. За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався у березні торік в будинку на вулиці Севастопольській.

Читайте також: Погрожувала й вимагала $1700 за відстрочку: підозра медсестрі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
10.06.2026, 14:37
РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹
РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹
10.06.2026, 13:48
Десятеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото)
Десятеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото)
10.06.2026, 14:33
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
10.06.2026, 14:42
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
10.06.2026, 12:44
26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БПЛА (оновлено)
26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БПЛА (оновлено)
10.06.2026, 05:44

Новини за темою:

18.05.2026
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
10.04.2026
Літня жінка в Харкові з ножем напала на незнайомців – прокуратура
06.04.2026
Кидав у ТЦК гранати, стріляв, ударив ножем: у Харкові зловили підозрюваного
14.03.2026
У Немишлянському районі чоловік ледь не зарізав хлопця
07.02.2026
Чоловік поранив ножем військових ТЦК у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ножем вдарив знайому чоловік у Харкові, жінка у важкому стані – НПУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідство поранив ножем свою знайому.".