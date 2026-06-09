До смерті побив співмешканку в Харкові: чоловік отримав вирок

Сім років у в’язниці проведе 37-річний харків’янин. Слідство довело, що він до смерті побив співмешканку.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався у березні торік в будинку на вулиці Севастопольській.

«Чоловік разом зі своєю співмешканкою розпивав алкогольні напої. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої він завдав жінці численних ударів рукою по голові. Після цього він покинув будинок. Від отриманих травм 46-річна потерпіла померла на місці», – розповіли правоохоронці.

Тіло загиблої виявили знайомі, які прийшли до неї в гості. Вони викликали правоохоронців.

У суді фігурант щиро розкаявся.

Суд визнав його винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 ККУ). Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Харкові повідомили про підозру чоловіку у вбивстві жінки. Подія сталася 10 травня в одній із квартир у Слобідському районі.