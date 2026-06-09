До смерти избил сожительницу в Харькове: мужчина получил приговор

Семь лет в тюрьме проведет 37-летний харьковчанин. Следствие доказало, что он до смерти избил сожительницу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в марте прошлого года в доме по улице Севастопольской.

«Мужчина вместе со своей сожительницей распивал алкогольные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес женщине многочисленные удары рукой по голове. После этого он покинул дом. От полученных травм 46-летняя потерпевшая умерла на месте», — рассказали правоохранители.

Тело погибшей обнаружили гости, которые пришли к ней. Они вызвали правоохранителей.

В суде фигурант искренне раскаялся.

Суд признал его виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УКУ). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Напомним, ранее правоохранители в Харькове сообщили о подозрении мужчине в убийстве женщины. Событие произошло 10 мая в одной из квартир в Слободском районе.