До смерти избил сожительницу в Харькове: мужчина получил приговор
Семь лет в тюрьме проведет 37-летний харьковчанин. Следствие доказало, что он до смерти избил сожительницу.
По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в марте прошлого года в доме по улице Севастопольской.
«Мужчина вместе со своей сожительницей распивал алкогольные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес женщине многочисленные удары рукой по голове. После этого он покинул дом. От полученных травм 46-летняя потерпевшая умерла на месте», — рассказали правоохранители.
Тело погибшей обнаружили гости, которые пришли к ней. Они вызвали правоохранителей.
В суде фигурант искренне раскаялся.
Суд признал его виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УКУ). Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.
Напомним, ранее правоохранители в Харькове сообщили о подозрении мужчине в убийстве женщины. Событие произошло 10 мая в одной из квартир в Слободском районе.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 15:13;