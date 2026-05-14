В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении мужчине в убийстве женщины.
Событие произошло 10 мая в одной из квартир в Слободском районе, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Во время совместного досуга между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник связал потерпевшую, чтобы она не могла сопротивляться, после чего задушил», — выяснили правоохранители.
Полицейские сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 14:05;