В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)

Общество 14:05   14.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении мужчине в убийстве женщины.

Событие произошло 10 мая в одной из квартир в Слободском районе, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Во время совместного досуга между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник связал потерпевшую, чтобы она не могла сопротивляться, после чего задушил», — выяснили правоохранители.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

убийство в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.

«Шахед» утром ударил по Харькову – детали
