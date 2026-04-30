Женщина на Харьковщине убила сожителя — полиция выяснила, что произошло
В Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 29 апреля медики получили сообщение об обнаружении тела 38-летнего мужчины с ножевым ранением на территории дома.
«К совершению преступления причастна сожительница погибшего. Предварительно выяснено, что во время бытового конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и после полученного удара в лицо, нанесла мужчине ножевое ранение в область туловища. От полученных травм потерпевший умер на месте», — отметили правоохранители.
Фигурантку задержали. Ей готовятся сообщить о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Харьковской области правоохранители расследуют убийство. Тело женщины обнаружили копы во время проверки микроавтобуса. В преступлении подозревают ее зятя, сообщали в облпрокуратуре.
• Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 14:47;