Live

Женщина на Харьковщине убила сожителя — полиция выяснила, что произошло

Происшествия 14:47   30.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 29 апреля медики получили сообщение об обнаружении тела 38-летнего мужчины с ножевым ранением на территории дома.

«К совершению преступления причастна сожительница погибшего. Предварительно выяснено, что во время бытового конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и после полученного удара в лицо, нанесла мужчине ножевое ранение в область туловища. От полученных травм потерпевший умер на месте», — отметили правоохранители.

Фигурантку задержали. Ей готовятся сообщить о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области правоохранители расследуют убийство. Тело женщины обнаружили копы во время проверки микроавтобуса. В преступлении подозревают ее зятя, сообщали в облпрокуратуре.

Читайте также: Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Женщина на Харьковщине убила сожителя — полиция выяснила, что произошло», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 14:47;

