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10-летний мальчик ушел из дома: где его нашли

Происшествия 18:59   03.06.2026
Оксана Якушко
10-летний мальчик ушел из дома: где его нашли

Мальчик гулял по Харькову, а перед тем удрал из дома в городе Слобожанское, сообщает Нацполиция.

Об исчезновении ребенка сообщила 2 июня его мать в полицию. Жительница города Слобожанское рассказала, что ее 10-летний сын ушел из дома утром и к вечеру не вернулся.

Полицейские нашли парня в Харькове, куда он самостоятельно доехал на электричке. В течение дня он один гулял по городу. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершили.
Полицейские вернули мальчика домой и провели профилактическую беседу с ним и его матерью по поводу недопущения подобных случаев в будущем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 18:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мальчик гулял по Харькову, а перед тем удрал из дома в городе Слобожанское, сообщает Нацполиция.".