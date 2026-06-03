10-летний мальчик ушел из дома: где его нашли
Мальчик гулял по Харькову, а перед тем удрал из дома в городе Слобожанское, сообщает Нацполиция.
Об исчезновении ребенка сообщила 2 июня его мать в полицию. Жительница города Слобожанское рассказала, что ее 10-летний сын ушел из дома утром и к вечеру не вернулся.
Полицейские нашли парня в Харькове, куда он самостоятельно доехал на электричке. В течение дня он один гулял по городу. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершили.
Полицейские вернули мальчика домой и провели профилактическую беседу с ним и его матерью по поводу недопущения подобных случаев в будущем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, мальчик, Нацполиция, розшук, розыск, Слобожанское, ушел из дома, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 18:59;