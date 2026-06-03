10-летний мальчик ушел из дома: где его нашли

Мальчик гулял по Харькову, а перед тем удрал из дома в городе Слобожанское, сообщает Нацполиция.

Об исчезновении ребенка сообщила 2 июня его мать в полицию. Жительница города Слобожанское рассказала, что ее 10-летний сын ушел из дома утром и к вечеру не вернулся.

Полицейские нашли парня в Харькове, куда он самостоятельно доехал на электричке. В течение дня он один гулял по городу. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершили.

Полицейские вернули мальчика домой и провели профилактическую беседу с ним и его матерью по поводу недопущения подобных случаев в будущем.