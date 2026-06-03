10-річний хлопчик пішов з дому: де його знайшли
Хлопчик гуляв Харковом, а перед тим утік з дому в місті Слобожанське, повідомляє Нацполіція.
Про зникнення дитини повідомила у поліцію 2 червня його мати. Мешканка міста Слобожанське розповіла, що її 10-річний син пішов з дому вранці та до вечора не повернувся.
Поліціянти знайшли хлопця аж у Харкові, куди він самостійно доїхав на електричці. Протягом дня він сам один гуляв містом. Жодних протиправних дій щодо дитини не скоїли.
Поліціянти повернули дитину додому і провели профілактичну бесіду з ним і його матір’ю щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 18:59;