10-річний хлопчик пішов з дому: де його знайшли

Хлопчик гуляв Харковом, а перед тим утік з дому в місті Слобожанське, повідомляє Нацполіція.

Про зникнення дитини повідомила у поліцію 2 червня його мати. Мешканка міста Слобожанське розповіла, що її 10-річний син пішов з дому вранці та до вечора не повернувся.

Поліціянти знайшли хлопця аж у Харкові, куди він самостійно доїхав на електричці. Протягом дня він сам один гуляв містом. Жодних протиправних дій щодо дитини не скоїли.

Поліціянти повернули дитину додому і провели профілактичну бесіду з ним і його матір’ю щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.