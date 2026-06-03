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10-річний хлопчик пішов з дому: де його знайшли

Події 18:59   03.06.2026
Оксана Якушко
10-річний хлопчик пішов з дому: де його знайшли

Хлопчик гуляв Харковом, а перед тим утік з дому в місті Слобожанське, повідомляє Нацполіція.

Про зникнення дитини повідомила у поліцію 2 червня його мати. Мешканка міста Слобожанське розповіла, що її 10-річний син пішов з дому вранці та до вечора не повернувся.

Поліціянти знайшли хлопця аж у Харкові, куди він самостійно доїхав на електричці. Протягом дня він сам один гуляв містом. Жодних протиправних дій щодо дитини не скоїли.

Поліціянти повернули дитину додому і провели профілактичну бесіду з ним і його матір’ю щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 18:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопчик гуляв Харковом, а перед тим утік з дому в місті Слобожанське, повідомляє Нацполіція.".