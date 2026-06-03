Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
Родители выбросили 4-летнего ребенка из окна квартиры, охваченной пожаром – малыша поймали прохожие в городе Слобожанское Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
«Сегодня одна потенциально трагическая история завершилась хорошо именно благодаря неравнодушию людей», – взволнованно рассказывает начальник ХОВА Олег Синегубов.
3 июня около 15:25 вспыхнул пожар на третьем этаже жилого пятиэтажного дома. В квартире находилась семья из трех человек.
Огонь быстро распространился и отрезал людям путь к эвакуации. Единственным путём к спасению осталось окно.
Чтобы спасти 4-летнего ребенка, родители обратились за помощью к находившимся под домом прохожим. Люди поймали мальчика. После того как ребенок оказался в безопасности, родители тоже выпрыгнули из окна квартиры.
К счастью, никто не травмировался — все отделались только сильным стрессом.
Когда прибыли спасатели, в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 35 м кв.
В 16:22 пожар локализовали, пока его продолжают тушить.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дитина, Олег Синегубов, пожары, спасение;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 17:55;