Live

Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара

Происшествия 17:55   03.06.2026
Оксана Якушко
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара

Родители выбросили 4-летнего ребенка из окна квартиры, охваченной пожаром – малыша поймали прохожие в городе Слобожанское Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня одна потенциально трагическая история завершилась хорошо именно благодаря неравнодушию людей», – взволнованно рассказывает начальник ХОВА Олег Синегубов.

3 июня около 15:25 вспыхнул пожар на третьем этаже жилого пятиэтажного дома. В квартире находилась семья из трех человек.

Огонь быстро распространился и отрезал людям путь к эвакуации. Единственным путём к спасению осталось окно.

Чтобы спасти 4-летнего ребенка, родители обратились за помощью к находившимся под домом прохожим. Люди поймали мальчика. После того как ребенок оказался в безопасности, родители тоже выпрыгнули из окна квартиры.

К счастью, никто не травмировался — все отделались только сильным стрессом.

Когда прибыли спасатели, в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 35 м кв.

В 16:22 пожар локализовали, пока его продолжают тушить.

Читайте также: На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов
Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов
03.06.2026, 23:59
Новости Харькова — главное 3 июня: атака БпЛА, изменения в мэрии, взрыв
Новости Харькова — главное 3 июня: атака БпЛА, изменения в мэрии, взрыв
03.06.2026, 23:41
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
03.06.2026, 17:55
Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹
Побег как в кино: преступник выпрыгнул через окно туалета и уехал на такси📹
03.06.2026, 22:35
Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня
Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня
03.06.2026, 23:27
Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно
Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно
03.06.2026, 21:55

Новости по теме:

01.06.2026
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
27.05.2026
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
26.05.2026
Под Харьковом пылал дом и пострадал мужчина: что произошло (фото)
26.05.2026
Дом горел на Харьковщине из-за атаки БпЛА (фото, видео)
23.05.2026
Девять раненых, пожары: россияне атаковали Балаклею ударными БпЛА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родители выбросили 4-летнего ребенка из окна квартиры, охваченной пожаром – малыша поймали прохожие в городе Слобожанское Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".