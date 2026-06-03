Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара

Родители выбросили 4-летнего ребенка из окна квартиры, охваченной пожаром – малыша поймали прохожие в городе Слобожанское Чугуевского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня одна потенциально трагическая история завершилась хорошо именно благодаря неравнодушию людей», – взволнованно рассказывает начальник ХОВА Олег Синегубов.

3 июня около 15:25 вспыхнул пожар на третьем этаже жилого пятиэтажного дома. В квартире находилась семья из трех человек.

Огонь быстро распространился и отрезал людям путь к эвакуации. Единственным путём к спасению осталось окно.

Чтобы спасти 4-летнего ребенка, родители обратились за помощью к находившимся под домом прохожим. Люди поймали мальчика. После того как ребенок оказался в безопасности, родители тоже выпрыгнули из окна квартиры.

К счастью, никто не травмировался — все отделались только сильным стрессом.

Когда прибыли спасатели, в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 35 м кв.

В 16:22 пожар локализовали, пока его продолжают тушить.