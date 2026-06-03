На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за ситуации в сфере безопасности некоторые пригородные поезда движутся с задержкой.

Железнодорожники пишут: «Плюсуем с начальных»:

поезд №6516 Лозовая – Харьков и №6513 Харьков – Лимановка на 40 минут от графика;

поезд №6811 Харьков-Левада – Чугуев +50 минут;

поезд №6419 Харьков – Савинцы +30 минут;

поезд №6403 Харьков – Изюм +1 час;

поезд №6825/6815 Харьков – Лозовая следует со станции Тройчатое с задержкой 1 час.

«Время задержек в регионе может изменяться ситуативно, просим внимательно слушать объявления», – добавили в «Укрзалізниці».