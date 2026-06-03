На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за ситуации в сфере безопасности некоторые пригородные поезда движутся с задержкой.
Железнодорожники пишут: «Плюсуем с начальных»:
- поезд №6516 Лозовая – Харьков и №6513 Харьков – Лимановка на 40 минут от графика;
- поезд №6811 Харьков-Левада – Чугуев +50 минут;
- поезд №6419 Харьков – Савинцы +30 минут;
- поезд №6403 Харьков – Изюм +1 час;
- поезд №6825/6815 Харьков – Лозовая следует со станции Тройчатое с задержкой 1 час.
«Время задержек в регионе может изменяться ситуативно, просим внимательно слушать объявления», – добавили в «Укрзалізниці».
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: поезда, пригородные поезда, харьковщина, электрички;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 10:14;