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На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина

Транспорт 10:14   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за ситуации в сфере безопасности некоторые пригородные поезда движутся с задержкой.

Железнодорожники пишут: «Плюсуем с начальных»:

  • поезд №6516 Лозовая – Харьков и №6513 Харьков – Лимановка на 40 минут от графика;
  • поезд №6811 Харьков-Левада – Чугуев +50 минут;
  • поезд №6419 Харьков – Савинцы +30 минут;
  • поезд №6403 Харьков – Изюм +1 час;
  • поезд №6825/6815 Харьков – Лозовая следует со станции Тройчатое с задержкой 1 час.

«Время задержек в регионе может изменяться ситуативно, просим внимательно слушать объявления», – добавили в «Укрзалізниці».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 10:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за ситуации в сфере безопасности некоторые пригородные поезда движутся с задержкой.".