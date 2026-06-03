Утро в Харькове опять началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено)

Взрывы в Харькове прозвучали утром 3 июня около 08:40.

Дополнено в 10:53. Синегубов уточнил: пострадавших уже шестеро:

четверо пострадавших — мужчины 18, 66, 68 лет и женщина 58 лет — получили взрывные травмы и ранения стеклом. Их состояние – средней тяжести, в госпитализации нуждались три человека;

еще два человека – 53-летний мужчина и 75-летняя женщина – подверглись острой реакции на стресс и получили медицинскую помощь на месте.

Дополнено в 09:40. Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до четырех, написал Синегубов.

Дополнено в 09:17. Синегубов пишет, что в результате «прилетов» пострадала женщина.

«Ей оказывается необходимая помощь. На месте загорелся пожар. Поврежден ангар, два автомобиля», – добавил Синегубов.

Дополнено в 09:05. Терехов пишет о еще одном «прилете», на этот раз – по Основянскому району. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов информирует о повторном попадании в Холодногорском. Также, по его информации, уже есть один пострадавший.

Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе реактивного «Шахеда» в Холодногорском районе города. Последствия «прилета» еще устанавливают, добавил он. Также Терехов призвал жителей быть осторожными – на город продолжают лететь боевые дроны.

Отметим, тревогу в Харькове объявили в 08:20. После чего мониторинговые ТГ-каналы начали сообщать о беспилотниках в пригороде. Вскоре в разных частях Харькова раздавались звуки работы ПВО. По состоянию на 08:55 тревога в Харькове продолжается – БпЛА все еще атакуют город.