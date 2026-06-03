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Девять штурмов РФ зафиксировали на Харьковщине – где шли бои

Украина 08:05   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять штурмов РФ зафиксировали на Харьковщине – где шли бои

В течение минувших суток на Харьковщине было девять боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться четыре раза в районе Старицы, Избицкого и Вильчи.

На Купянском – украинские защитники отбили пять атак врага около Купянска, Купянска-Узлового и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 263 боевых столкновения. По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и произвел 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было девять боев, пишут в Генштабе ВСУ.".