На Берестинщине за рулем рассекал 15-летний: кто понесет ответственность

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: во время патрулирования в селе Песчанка на Берестинщине остановили авто – возраст водителя копов удивил.

Как оказалось, за рулем находился 15-летний парень. Однако по закону подростки такого возраста не имеют права управлять транспортными средствами.

«Сотрудники полиции на родителей несовершеннолетнего составили административные материалы по части 3 статьи 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Полиция Харьковщины отмечает: допуск несовершеннолетних к управлению транспортом недопустим и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения. Каждый такой факт будет иметь правовую оценку, а виновные лица будут нести предусмотренную законом ответственность», – добавили в полиции.

Читайте также: 3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова