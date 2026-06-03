На Берестинщине за рулем рассекал 15-летний: кто понесет ответственность
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: во время патрулирования в селе Песчанка на Берестинщине остановили авто – возраст водителя копов удивил.
Как оказалось, за рулем находился 15-летний парень. Однако по закону подростки такого возраста не имеют права управлять транспортными средствами.
«Сотрудники полиции на родителей несовершеннолетнего составили административные материалы по части 3 статьи 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Полиция Харьковщины отмечает: допуск несовершеннолетних к управлению транспортом недопустим и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения. Каждый такой факт будет иметь правовую оценку, а виновные лица будут нести предусмотренную законом ответственность», – добавили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 07:28;