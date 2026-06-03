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На Берестинщині за кермом розсікав 15-річний: хто понесе відповідальність

Події 07:28   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Берестинщині за кермом розсікав 15-річний: хто понесе відповідальність

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: під час патрулювання у селі Піщанка на Берестинщині зупинили авто – вік водія копів здивував. 

Як виявилося, за кермом був 15-річний хлопець. Однак за законом підлітки такого віку не мають права керувати транспортними засобами.

Працівники поліції на батьків неповнолітнього склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліція Харківщини наголошує: допуск неповнолітніх до керування транспортом є неприпустимим та становить пряму загрозу безпеці дорожнього руху. Кожен такий факт матиме правову оцінку, а винні особи нестимуть передбачену законом відповідальність“, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 07:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: під час патрулювання у селі Піщанка на Берестинщині зупинили авто – вік водія копів здивував. ".