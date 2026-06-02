3 червня не ходитимуть трамваї і тролейбуси в деяких районах Харкова
У середу, 3 червня, з 9:00 до 17:00, трамваї на пр. Байрона та вул. Морозова, а також тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській, вул. Південнопроектній, не ходитимуть, повідомила Харківська міськрада.
Це пов’язано з роботами АТ «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства,
У цей час трамваї №5 та 8 прямуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»).
Деякі тролейбуси №6 курсуватиме за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху за рахунок автономного ходу, а решта – від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».
На цей період працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через пр. Байрона та вул. Морозова.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 20:49;