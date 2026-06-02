3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова
В среду, 3 июня, с 9:00 до 17:00, трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова, а также троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной, не будут ходить, сообщила Харьковский горсовет.
Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,
В это время трамваи №5 и 8 будут направляться в разворотный круг «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»).
Некоторые троллейбусы №6 будут курсировать по основному маршруту с увеличенным интервалом движения за счет автономного хода, а остальные – от разворотного круга «Ул. Университетская» к разворотному кругу «Парк «Встреча».
В это время будет работать временный автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.
Читайте также: 3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 20:49;