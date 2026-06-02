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3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова

Транспорт 20:49   02.06.2026
Оксана Якушко
3 июня не будут ходить трамваи и троллейбусы в некоторых районах Харькова Фото: ХГС

В среду, 3 июня, с 9:00 до 17:00, трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова, а также троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной, не будут ходить, сообщила Харьковский горсовет. 

Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

В это время трамваи №5 и 8 будут направляться в разворотный круг «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»).

Некоторые троллейбусы №6 будут курсировать по основному маршруту с увеличенным интервалом движения за счет автономного хода, а остальные – от разворотного круга «Ул. Университетская» к разворотному кругу «Парк «Встреча».

В это время будет работать временный автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через пр. Байрона и ул. Морозова.

Читайте также: 3 июня Терехов срочно собирает внеочередную сессию Харьковского горсовета

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 20:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июня с 9:00 до 17:00 трамваи по пр. Байрона и ул. Морозова и троллейбусы без автономного хода по ул. Павла Тычины, ул. Деповской, ул. Южнопроектной, не будут ходить".