Якою нелегальною продукцією торгували у продуктових магазинах на Харківщині

На Харківщині правоохоронці ліквідували схему нелегального продажу підакцизних товарів — сигарет без марок акцизного податку та «одноразок» (POD-систем).

За даними Харківської обласної прокуратури, організував «бізнес» харків’янин — приватний підприємець. Він замовляв продукцію поштою, після чого на власному мікроавтобусі розвозив її клієнтам та до точок збуту.

«Крім того, продаж незаконно виготовленого товару здійснювався у роздрібних магазинах, розташованих у селах та селищах на території Харківської області. Під виглядом звичайних продуктових крамниць покупцям пропонували нелегальну продукцію. При цьому один із магазинів належав самому підприємцю, а інші два — стороннім особам», – встановило слідство.

Правоохоронці провели обшуки на території будинку та в авто чоловіка, а також у магазинах. Вилучено: понад 11,5 тис. пачок сигарет; POD-системи, понад 1100 ZIP-пакетів із тютюновими виробами; мікроавтобус, телефон, майже 400 тис. гривень, 11 тисяч доларів та понад 13 тисяч євро.

Попередньо, вартість вилученого складає близько 3,5 млн гривень.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.