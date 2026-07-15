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Какой нелегальной продукцией торговали в продуктовых магазинах на Харьковщине

Общество 15:33   15.07.2026
Виктория Яковенко
Какой нелегальной продукцией торговали в продуктовых магазинах на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители ликвидировали схему нелегальной продажи подакцизных товаров — сигарет без марок акцизного налога и «одноразок» (POD-систем).

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал бизнес харьковчанин — частный предприниматель. Он заказывал продукцию по почте, после чего на собственном микроавтобусе развозил ее клиентам и на точки сбыта.

«Кроме того, продажа незаконно изготовленного товара производилась в розничных магазинах, расположенных в селах и поселках на территории Харьковской области. Под видом обычных продуктовых магазинов покупателям предлагали нелегальную продукцию. При этом один из магазинов принадлежал самому предпринимателю, а два других — посторонним лицам», — установило следствие.

Правоохранители провели обыски на территории дома и в автомобиле мужчины, а также в магазинах. Изъято: более 11,5 тыс. пачек сигарет; POD-системы, более 1100 ZIP-пакетов с табачными изделиями; микроавтобус, телефон, почти 400 тыс. гривен, 11 тысяч долларов и более 13 тысяч евро.

Предварительно, стоимость изъятого составляет около 3,5 млн гривен.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

нелегальными сигаретами торговали на Харьковщине

нелегальными сигаретами торговали на Харьковщине

нелегальными сигаретами торговали на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 15:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители ликвидировали схему нелегальной продажи подакцизных товаров — сигарет без марок акцизного налога и «одноразок» (POD-систем).".