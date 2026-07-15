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Машовец: ситуация на Купянщине ухудшается, но у ВСУ может появиться шанс

Украина 09:55   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: ситуация на Купянщине ухудшается, но у ВСУ может появиться шанс

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал текущую ситуацию на Купянском направлении. По его мнению, на данный момент она складывается для ВСУ не лучшим образом – россияне пытаются прорваться и даже показали некоторые успехи. Однако аналитик уверен, что в будущем враг столкнется с проблемой нехватки живой силы, а у СОУ появится время для принятия и реализации важных решений, которые могут изменить ситуацию.

Машовец отмечает, что на данный момент россияне не увеличивают численность войск, развернутых на Купянском направлении. Однако уже понятно, что, несмотря на это, противник активизируется и пытается реализовать некоторые планы на этом участке фронта.

«Очевидно, российское командование стремится «рассечь» Купянский плацдарм на две части – северную и южную, продвинувшись главными силами передовых частей и подразделений 47-й танковой дивизии по общей дирекции Песчаное – Купянск-Узловой. А затем, поочередно ликвидировать эти части, начав с северной», – предполагает Машовец.

И некоторые успехи у ВС РФ уже есть. Так им удалось продвинуться в районе Куриловки, восточной части Ковшаровки, а также вдоль реки Лозоватка.

«Однако, говорить о каком-то «массированном» прорыве противника в Заосколье, как утверждают российские «источники», явно пока рано. Кроме того, время от времени, отмечались попытки «проникновения» штурмовых групп противника в сторону сёл Подолы, Новоосиново, а также вдоль западного берега реки Оскол через Голубовку в сторону западной части Купянска, но, судя по всему, они не были особо успешными», – отметил аналитик.

Таким образом, констатировал Машовец, хотя и медленно, но ухудшается ситуация для ВСУ на Купянском направлении. Россияне воспользовались численным преимуществом, наличием обильной «зеленки», а также плотной городской застройкой, где удается прятаться от украинских БпЛА. Теперь дальнейшее развитие событий для СОУ выглядит не особо позитивным. Но, акцентирует аналитик, не все так однозначно.

«Купянская группировка всё равно требует перманентного усиления и пополнения, так как при том характере боевых действий, который она ведёт в тактической зоне (интенсивное «просачивание»), её передовые подразделения несут весьма существенные потери в живой силе, прежде всего в боеспособной штурмовой пехоте», – пишет он.

И для того, чтобы пополнять живую силу, необходимо чем-то жертвовать.

«Придётся поумерить аппетиты в украинском приграничье в Сумской и Харьковской областях, а также пересмотреть «график» продвижения на Великий Бурлук. Посему, скорее всего, командованию 1-й Танковой армии и группе войск «Запад» придётся усиливать свою Купянскую группировку, в основном, за счёт «внутренних резервов», – считает Машовец.

И пока россияне будут перегруппировываться на Купянщине и пополнять силы – у ВСУ появится ценное время для принятия новых решений. Как они им воспользуются и воспользуются ли вообще – пока что вопрос, добавил эксперт.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал текущую ситуацию на Купянском направлении.".