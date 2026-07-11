Казачья Лопань, Старица, Лиман: где шли бои на Харьковщине за прошедшие сутки

12 раз атаковал враг на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Все штурмы были зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении. Враг атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в сторону населенных пунктов Нововасилевка, Белый Колодец, Избицкое, Зарубинка.

На Купянском направлении сутки прошли без атак.

«Вчера противник нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 7360 дронов-камикадзе и совершил 2822 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе

Напомним, российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Об этом сообщали аналитики проекта DeepState, обновившие свою интерактивную карту. По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочково Волчанской громады. Официально данная информация военными ведомствами не подтверждена.