Live

Казачья Лопань, Старица, Лиман: где шли бои на Харьковщине за прошедшие сутки

Фронт 08:07   11.07.2026
Виктория Яковенко
Казачья Лопань, Старица, Лиман: где шли бои на Харьковщине за прошедшие сутки Карта Генштаба ВСУ

12 раз атаковал враг на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

Все штурмы были зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении. Враг атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в сторону населенных пунктов Нововасилевка, Белый Колодец, Избицкое, Зарубинка.

На Купянском направлении сутки прошли без атак.

«Вчера противник нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 7360 дронов-камикадзе и совершил 2822 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 — из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе

Напомним, российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Об этом сообщали аналитики проекта DeepState, обновившие свою интерактивную карту. По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочково Волчанской громады. Официально данная информация военными ведомствами не подтверждена.

Читайте также: Кто командовал ударом по Грозе; защита от FPV на оптоволокне – итоги 10 июля

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов
Новую защиту Харькова от FPV на оптоволокне опробовали накануне — Терехов
10.07.2026, 19:00
Новости Харькова — главное 11 июля: где атаковал враг, двое погибших за сутки
Новости Харькова — главное 11 июля: где атаковал враг, двое погибших за сутки
11.07.2026, 09:03
Новости Харькова — главное 10 июля: обстрел Валок, кто готовил атаку на Грозу
Новости Харькова — главное 10 июля: обстрел Валок, кто готовил атаку на Грозу
10.07.2026, 23:00
Из соображений безопасности: в Харькове временно закрылся супермаркет METRO
Из соображений безопасности: в Харькове временно закрылся супермаркет METRO
10.07.2026, 14:31
Сегодня 11 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 июля 2026: какой праздник и день в истории
11.07.2026, 06:00
Трамваи и троллейбусы не будут ходить 11-12 июля в некоторых районах Харькова
Трамваи и троллейбусы не будут ходить 11-12 июля в некоторых районах Харькова
10.07.2026, 19:37

Новости по теме:

11.07.2026
Два человека погибли, трое – пострадали: чем РФ обстреливала Харьковщину
10.07.2026
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту
10.07.2026
Ситуация на границе: где в последнее время на Харьковщине РФ активно штурмует
10.07.2026
Сегодня утром российский FPV-дрон убил гражданских в Слатино (дополнено)
10.07.2026
Стало известно, где сегодня будут разминировать территории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Казачья Лопань, Старица, Лиман: где шли бои на Харьковщине за прошедшие сутки», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 раз атаковал враг на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".