Кто командовал ударом по Грозе; защита от FPV на оптоволокне – итоги 10 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 июля.

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Правоохранители полностью воспроизвели механизм военного преступления в селе Гроза, где в октябре 2023 года погибли 59 человек. Служба безопасности и Офис генпрокурора установили имена пятерых российских командиров, которые готовили и руководили этим ударом. Как сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула, решение об атаке принял лично российский генерал-полковник Алексей Ким. Саму баллистическую ракету «Искандер-М» с территории Воронежской области запустили бойцы 119-й бригады по приказу полковника Ивана Петрова. Всем пяти фигурантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Чтобы поминутно доказать вину оккупантов, следователи провели осмотр места трагедии, проанализировали обломки ракеты, установили траекторию ее полета, определили место запуска, провели более 180 экспертиз и задействовали 3D-сканирование. Напомним, тогда российский удар пришелся точно по сельскому кафе, где гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собрались на поминки по погибшему военному. Наводчиками ракеты оказались двое местных братьев-коллаборантов, бежавших в Россию.

Аналитики проекта обновили свою интерактивную карту. По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочково Волчанской громады.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: по возможности в Харькове продолжат наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.

Так считает мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что во время тревог работникам заправок и водителям на прифронтовых территориях просто негде спрятаться, поэтому у станций необходимо установить небольшие мобильные укрытия. Кроме защиты жизней, мэр призвал правительство подставить плечо бизнеса финансово — благодаря льготному кредитованию и страхованию военных рисков.

В «Облэнерго» предупредили: это связано с неотложными ремонтными работами в электросетях. В Индустриальном районе ограничения будут действовать и в субботу, и в воскресенье, с 8 утра до 6 вечера. Без электроснабжения останутся жители поселка Затишье, а также крупных магистралей, среди которых проспекты Героев Харькова, Архитектора Алешина, Индустриальный, Александровский и улицы Роганская и Мира. В то же время в Киевском районе свет выключат только в субботу, с 8 утра до 5 вечера. Во временное обесточивание попадут дома на Харьковском шоссе, на проспектах Академика Курчатова и Жуковского, а также на улицах Академика Проскуры, Астрономической, Рудыка и Шишковской. Полный список адресов смотрите на нашем сайте.

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