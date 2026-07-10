Кто командовал ударом по Грозе; защита от FPV на оптоволокне – итоги 10 июля
МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 июля.
СБУ установила командиров РФ, убивших 59 человек в селе Гроза на Харьковщине
Правоохранители полностью воспроизвели механизм военного преступления в селе Гроза, где в октябре 2023 года погибли 59 человек. Служба безопасности и Офис генпрокурора установили имена пятерых российских командиров, которые готовили и руководили этим ударом. Как сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула, решение об атаке принял лично российский генерал-полковник Алексей Ким. Саму баллистическую ракету «Искандер-М» с территории Воронежской области запустили бойцы 119-й бригады по приказу полковника Ивана Петрова. Всем пяти фигурантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Чтобы поминутно доказать вину оккупантов, следователи провели осмотр места трагедии, проанализировали обломки ракеты, установили траекторию ее полета, определили место запуска, провели более 180 экспертиз и задействовали 3D-сканирование. Напомним, тогда российский удар пришелся точно по сельскому кафе, где гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собрались на поминки по погибшему военному. Наводчиками ракеты оказались двое местных братьев-коллаборантов, бежавших в Россию.
Российские войска продвинулись на севере Харьковщины — DeepState
Аналитики проекта обновили свою интерактивную карту. По данным осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи села Бочково Волчанской громады.
Защиту Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно испытали накануне совместно с военными
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: по возможности в Харькове продолжат наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.
Чтобы обезопасить от ударов РФ АЗС, государство должно разработать программу поддержки топливного бизнеса
Так считает мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что во время тревог работникам заправок и водителям на прифронтовых территориях просто негде спрятаться, поэтому у станций необходимо установить небольшие мобильные укрытия. Кроме защиты жизней, мэр призвал правительство подставить плечо бизнеса финансово — благодаря льготному кредитованию и страхованию военных рисков.
В двух районах Харькова в эти выходные будут отключать свет
В «Облэнерго» предупредили: это связано с неотложными ремонтными работами в электросетях. В Индустриальном районе ограничения будут действовать и в субботу, и в воскресенье, с 8 утра до 6 вечера. Без электроснабжения останутся жители поселка Затишье, а также крупных магистралей, среди которых проспекты Героев Харькова, Архитектора Алешина, Индустриальный, Александровский и улицы Роганская и Мира. В то же время в Киевском районе свет выключат только в субботу, с 8 утра до 5 вечера. Во временное обесточивание попадут дома на Харьковском шоссе, на проспектах Академика Курчатова и Жуковского, а также на улицах Академика Проскуры, Астрономической, Рудыка и Шишковской. Полный список адресов смотрите на нашем сайте.
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