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«Очень много нареканий» — Терехов о работе ТЦК, настаивает на реформе (видео)

Оригинально 19:10   10.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Очень много нареканий» — Терехов о работе ТЦК, настаивает на реформе (видео) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов снова высказался по поводу конфликта между гражданскими и ТЦК во Львове. Говорит: «был поражен этим событием».

«Но, к сожалению, сегодня это не первое, и хочется, чтобы оно было последним такое событие. Но это точно не первое событие. И очень много сегодня нареканий есть на то, что делают ТЦК. И сегодня есть поручение президента Украины профильному министру обороны для того, чтобы была сделана реформа. Они отвечают за реформу ТЦК. Я подчеркиваю, что Минобороны должно сделать так, чтобы не было таких случаев дальше”, — сказал мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, накануне главное темой дня в информпространстве стал конфликт между гражданскими и сотрудниками ТЦК во Львове, во время которого разъяренная толпа перевернула служебный автомобиль военных. На инцидент отреагировали топ-чиновники государства. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал подумать, кто завтра будет защищать страну, если сегодня бить своих же военных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал конфликт следствием затянувшихся проблем с мобилизацией, а мэр Львова Андрей Садовой — очень плохим явлением. Высказался и мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что события во Львове — это не просто инцидент, а сигнал для незамедлительных решений государства. По словам Терехова, украинцы готовы защищать страну, что Харьков доказывает ежедневно, но власть не может бесконечно закрывать глаза на «бусификацию» и требовать от граждан уважения к государству, когда само государство не гарантирует уважение к правам и достоинству. Мэр подчеркнул: мобилизация должна быть справедливой, с честными ВВК, поэтому необходимо в конце концов реально реформировать ТЦК. Терехов добавил, что подобные уличные стычки — это лучший подарок для российской пропаганды, поэтому власть должна реагировать не наказаниями, а изменением самой системы.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов снова высказался по поводу конфликта между гражданскими и ТЦК во Львове. Говорит: «был поражен этим событием».".