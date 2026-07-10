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В субботу в Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков

Общество 13:31   10.07.2026
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 июля.

«Днем 11 июля по городу и области ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля шел дождь, и в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли.

Сегодня, 10 июля, по данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, в регионе также объявлен I уровень опасности, желтый: предупреждали о ливне, грозе, граде и шквале.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 13:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 июля.".