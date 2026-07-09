На Харьковщине снова будет опасно: предупреждают о ливне, грозе, шквале

Синоптики снова опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области. I уровень опасности, желтый объявили на завтра, 10 июля.

«10 июля ожидаются: по городу гроза, днем ​​сильный дождь; по области гроза, днем ​​сильный дождь, местами град, шквал, 15 — 20 м/с», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля шел дождь, и в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли.