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На Харьковщине снова будет опасно: предупреждают о ливне, грозе, шквале

Общество 13:40   09.07.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине снова будет опасно: предупреждают о ливне, грозе, шквале

Синоптики снова опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области. I уровень опасности, желтый объявили на завтра, 10 июля.

«10 июля ожидаются: по городу гроза, днем ​​сильный дождь; по области гроза, днем ​​сильный дождь, местами град, шквал, 15 — 20 м/с», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля шел дождь, и в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 13:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики снова опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области. I уровень опасности, желтый объявили на завтра, 10 июля.".