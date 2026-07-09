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На Харківщині знову буде небезпечно: попереджають про зливу, грозу, шквал

Суспільство 13:40   09.07.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині знову буде небезпечно: попереджають про зливу, грозу, шквал

Синоптики знову опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині. I рівень небезпечності, жовтий оголосили на завтра, 10 липня.

«10 липня очікуються: по місту гроза, вдень значний дощ; по області гроза, вдень значний дощ, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, у Харкові 8 липня йшов дощ, і в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики знову опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині. I рівень небезпечності, жовтий оголосили на завтра, 10 липня.".