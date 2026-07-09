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СБУ розшукує можливу колаборантку із Куп’янщини: чим вона займалася

Події 11:00   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
СБУ розшукує можливу колаборантку із Куп’янщини: чим вона займалася

Прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула розповів, що 38-річну мешканку Куп’янського району підозрюють у роботі на ворога у період часткової окупації регіону. 

За версією слідства, у червні 2022 року жінка добровільно погодилася працювати у так званій “Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области” та виконувати завдання росіян.

Зокрема, вона працювала в адміністративній будівлі окупаційної адміністрації у тимчасово захопленому Куп’янську та займалася складанням службової документації, забезпечуючи діяльність незаконного органу влади. Таким чином зловмисниця сприяла функціонуванню окупаційної адміністрації рф на території Харківської області та допомагала державі-агресору утверджувати власний режим на тимчасово окупованій території“, – акцентували силовики.

Після деокупації регіону жінка зникла. Де вона зараз перебуває – правоохоронці ще намагаються встановити. Проте їй уже заочно вручили підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 11:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула розповів, що 38-річну мешканку Куп’янського району підозрюють у роботі на ворога у".