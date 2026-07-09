Live

Підозрюваний у зґвалтуванні 5-річної дівчинки не зможе вийти під заставу

Події 10:25   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підозрюваний у зґвалтуванні 5-річної дівчинки не зможе вийти під заставу

Прокурори відстояли в апеляції зміну запобіжного заходу для 30-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини. 

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що спочатку за рішенням суду чоловіка відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 99 840 гривень.

Прокурор категорично не погодився з цим рішенням та оскаржив його. Позиція обвинувачення полягала в тому, що у справах про злочини проти статевої недоторканості дітей грошова застава не здатна нівелювати ризики та суперечить суспільним інтересам“, – зазначили правоохоронці.

В результаті в апеляційному суді підтримали позицію прокуратури, скасували попереднє рішення та винесли нове. Тепер ймовірний злочинець сидітиме за ґратами без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла,

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який, за даними слідства, заманив дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії. За даними Харківської обласної прокуратури, 6 червня в одному з населених пунктів Харківського району двоє дівчаток 5 та 6 років бавились на вулиці. До них підійшов чоловік. Він запропонував малечі «пограти» і заманив їх до покинутої будівлі. Там він вчинив щодо 5-річної дитини дії сексуального характеру. Найстрашніше те, що дівчинка через свій вік навіть не зрозуміла, яке лихо з нею сталося. 30-річному фігуранту повідомили про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 ККУ).

Читайте також: Півсотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 9 липня: ДСНС завершила розбір завалів у місті
Новини Харкова — головне 9 липня: ДСНС завершила розбір завалів у місті
09.07.2026, 11:37
Останню мешканку прикордонного села на Дергачівщині вбив FPV-дрон
Останню мешканку прикордонного села на Дергачівщині вбив FPV-дрон
09.07.2026, 09:50
Боїв поменшало: де атакував ворог на Харківщині
Боїв поменшало: де атакував ворог на Харківщині
09.07.2026, 08:30
Розбір завалів обстріляної п’ятиповерхівки у Харкові завершено (фото/відео)
Розбір завалів обстріляної п’ятиповерхівки у Харкові завершено (фото/відео)
09.07.2026, 07:10
Сьогодні 9 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 липня 2026: яке свято та день в історії
09.07.2026, 06:00
Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих
Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих
09.07.2026, 08:50

Новини за темою:

08.07.2026
Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»
03.07.2026
Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура
03.07.2026
Наслідки атаки на Лозову показала ДСНС: була пожежа, дитина в лікарні
02.07.2026
Дружину та тещу харків’янин залучив до підпільного виробництва сигарет (відео)
02.07.2026
Наїзд на НАБУ в Харкові: 57-річний чоловік сяде на два роки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підозрюваний у зґвалтуванні 5-річної дівчинки не зможе вийти під заставу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори відстояли в апеляції зміну запобіжного заходу для 30-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини. ".