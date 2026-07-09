Підозрюваний у зґвалтуванні 5-річної дівчинки не зможе вийти під заставу

Прокурори відстояли в апеляції зміну запобіжного заходу для 30-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини.

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що спочатку за рішенням суду чоловіка відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 99 840 гривень.

“Прокурор категорично не погодився з цим рішенням та оскаржив його. Позиція обвинувачення полягала в тому, що у справах про злочини проти статевої недоторканості дітей грошова застава не здатна нівелювати ризики та суперечить суспільним інтересам“, – зазначили правоохоронці.

В результаті в апеляційному суді підтримали позицію прокуратури, скасували попереднє рішення та винесли нове. Тепер ймовірний злочинець сидітиме за ґратами без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла,

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який, за даними слідства, заманив дівчинку до покинутої будівлі та вчинив сексуальні дії. За даними Харківської обласної прокуратури, 6 червня в одному з населених пунктів Харківського району двоє дівчаток 5 та 6 років бавились на вулиці. До них підійшов чоловік. Він запропонував малечі «пограти» і заманив їх до покинутої будівлі. Там він вчинив щодо 5-річної дитини дії сексуального характеру. Найстрашніше те, що дівчинка через свій вік навіть не зрозуміла, яке лихо з нею сталося. 30-річному фігуранту повідомили про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 153 ККУ).