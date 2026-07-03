Каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців – прокуратура

Близько 95 тисяч кубометрів неочищених каналізаційних стічних вод потрапили до річки Вільхуватка на Харківщині, загрожуючи забрудненням Сіверському Дінцю та Мжі.

Про це заявила Харківська обласна прокуратура. Злив стоків відбувався протягом майже дев’яти місяців 2025 року. Підозру вручили головному інженеру комунального підприємства.

“Через неналежне забезпечення роботи систем водовідведення та очисних споруд підприємства було допущено понаднормовий скид близько 95 тис. кубометрів неочищених каналізаційних стічних вод. Спочатку вони потрапили на земельну ділянку площею понад 1200 квадратних метрів, а згодом природним шляхом — до річки Вільхуватка. За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, забруднюючі речовини проникли у ґрунти та підземні води, створивши ризики для екосистем басейнів річок Мжа та Сіверський Донець”, — повідомила пресслужба прокуратури.

Подібний злив каналізації може призвести до загибелі тварин і рослин, а також погіршення якості ґрунту та підземних вод.

“Встановлено, що хімічні речовини, які потрапили до навколишнього природного середовища, є шкідливими для довкілля та становлять небезпеку для здоров’я людей. Загальний розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу, становить понад 105 тисяч гривень”, – зазначили прокурори.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини комунальної НП.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” разом з експертами розбиралася, як загрожують екології Харківської області російські удари по греблі Печенізького водосховища.