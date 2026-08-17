За що любиш Харків? Конкурс до Дня міста, переможцям обіцяють подарунки

21 серпня стартує конкурс від «Картки харків’янина» з нагоди Дня міста та Дня народження проєкту.

«Механіка проста: учасники створюють допис або Reels, у якому розповідають, за що вони люблять Харків — через улюблене місце, район, людину, історію чи власний спогад — та відмічають @xcard.kh. До конкурсу вже долучаються близько 20 партнерів, які підготували подарунки для переможців», – розповів представник проєкту.

Оголосити переможців планують 1 серпня.

Нагадаємо, Харків прикрашають до Дня міста та Незалежності. Інсталяції монтують співробітники Центрального парку в саду Шевченка. Комунальники підкреслюють: використовують прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі. Також неподалік центрального фонтану змонтували екран – там планують показувати тематичні відео.