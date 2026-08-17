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За що любиш Харків? Конкурс до Дня міста, переможцям обіцяють подарунки

Суспільство 14:43   17.08.2026
Вікторія Яковенко
За що любиш Харків? Конкурс до Дня міста, переможцям обіцяють подарунки

21 серпня стартує конкурс від «Картки харків’янина» з нагоди Дня міста та Дня народження проєкту.

«Механіка проста: учасники створюють допис або Reels, у якому розповідають, за що вони люблять Харків — через улюблене місце, район, людину, історію чи власний спогад — та відмічають @xcard.kh. До конкурсу вже долучаються близько 20 партнерів, які підготували подарунки для переможців», – розповів представник проєкту.

Оголосити переможців планують 1 серпня.

Нагадаємо, Харків прикрашають до Дня міста та Незалежності. Інсталяції монтують співробітники Центрального парку в саду Шевченка. Комунальники підкреслюють: використовують прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі. Також неподалік центрального фонтану змонтували екран – там планують показувати тематичні відео.

Читайте також: День міста й Незалежності у метро: які заходи підготували для харків’ян

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 серпня стартує конкурс від «Картки харків’янина» з нагоди Дня міста та Дня народження проєкту.".